В России больше 97% учеников вернулись в школы
Катерина Медведева
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К очному обучению вернулись более 97% российских школьников. Об этом в эфире «России 1» сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
«С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников», — сказал он.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 18 января школы во всех 85 регионов России начнут возвращаться к офлайн-обучению.
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