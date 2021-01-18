И.о. главы водоканала в Буйнакске задержан из-за отравления водой 303 человек

Исполняющего обязанности директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаба Шарипова задержали из-за массового отравления питьевой водой в Буйнакске. Об этом говорится на сайте СУ СК России по Дагестану.

По данным следствия, Шарипов, находящийся на должности и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал», оказывал услуги по поставке питьевой воды, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате это привело к острой кишечной инфекции среди детей и взрослых.

В настоящее время Шарипов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода. По данным СК, дети с отравлением начали поступать в больницы с 9 января. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Всего в медучреждения обратились 303 человека, среди них 239 детей.

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