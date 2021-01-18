Осужденная в Калининграде за госизмену россиянка попросила Путина о помиловании

Антонина Зимина, ранее приговоренная к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене, подала прошение о помиловании президенту России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца женщины Константина Зимина.

«Да, прошение о помиловании подано президенту РФ, как положено. Но вину она [Антонина Зимина] по-прежнему не признает», — сказал мужчина.

Он также отметил, что в понедельник, 18 января, его дочери разрешили первый звонок после Нового года.

Калининградский областной суд 24 декабря прошлого года признал Антонину Зимину и ее супруга Константина Антонца виновными по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 100 тыс. рублей, Антонец — к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 100 тыс. рублей. Супруги вину не признают.

Согласно постановлению суда, на протяжении многих лет супруги сотрудничали со спецслужбами Латвии. Женщина была завербована еще в 2012, будучи за границей. Мужа она привлекла к работе на латвийские службы в 2015 году. Антонец занимал должность юриста Министерства экономики Калининградской области. Они вместе с женой похитили секретную информацию и передали в Латвию.

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