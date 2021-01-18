В России выявили 22 857 случаев коронавируса за сутки, пишет оперштаб в Telegram.

11% из них не имели симптомов. Больше всего заражений подтвердили в Москве (3 679), Санкт-Петербурге (3 287) и Подмосковье (1 381). Всего в России заразились 3 591 066 человек.

За прошедшие 24 часа также скончался 471 пациент, с начала пандемии — 66 037.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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