В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса
Новую мутацию коронавирусной инфекции обнаружили на юге Германии во время вспышки в клинике города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). Об этом сообщает газета Muenchner Merkur.
Отмечается, что в больнице инфекцию выявили у 73 человек (и у медработников, и у пациентов). У троих из них нашли неизвестный штамм коронавируса.
Анализы были направлены в берлинскую клинику Charité («Шарите»), где специалисты определили, что речь на самом деле идет о совершенно новой вариации, но пока не ясно, каковы ее особенности.
По данным Charité, в настоящее время в мире зафиксировано более 12 тыс. мутаций коронавируса.
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