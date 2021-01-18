В Петербурге девочка отравилась каплями в нос

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В Санкт-Петербурге полуторагодовалая девочка отравилась, выпив капли в нос. Об этом пишет РЕН.

Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на Звездной улице вечером 17 января. Другие детали случившегося не уточняются.

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