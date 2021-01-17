Море «закипело» в Одессе из-за морозов

Море «закипело» в Одессе, кадры природного явления очевидцы публикуют в социальных сетях.

Подобный эффект возник из-за разницы температур воздуха и воды, пояснили эксперты украинскому «5 каналу».

«При 6-7 градусах вода в море должна начинать замерзать. При этом выделяется достаточное количество тепла. И будет казаться, что море дымится», – рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера.

Отмечается, что морозы пришли в Одессу, когда температура воды была выше 0°C, из-за чего и начал образовываться пар.