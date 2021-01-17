Спасшийся моряк рассказал о крушении сухогруза в Черном море

Один из спасенных членов экипажа сухогруза Arvin рассказал о крушении. Видеозапись посол Украины в Турции Андрей Сибига опубликовал на своей странице в Twitter.

По словам моряка, перед крушением судно накрыла большая волна, на борту находились 12 человек. На кадрах видно, что член экипажа находится в больнице.

17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Изначально сообщалось, что оно шло под российским флагом, однако впоследствии местные власти уточнили, что сухогруз шел под флагом Палау. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

По последним данным, на борту судна находились двое россиян и десять граждан Украины. Как заявили в украинском МИДе, были спасены шесть членов экипажа судна, среди них пять украинцев и один иностранный гражданин. Власти провинции Бартын сообщили о четырех погибших, береговая охрана Турции подтвердила гибель одного моряка.

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