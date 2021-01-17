Навального привезли в аэропорт на правительственной машине с мигалками

Алексея Навального привезли к самолету, который доставит его из Германии в Россию, на автомобиле с мигалками, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Навального также сопровождала вторая правительственная машина и экипажи полиции.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.