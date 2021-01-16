Гельман предрек Юлии Навальной политическую карьеру и участие в выборах

Юлия Навальная, «спасшая мужа от смерти, стала сильной политической фигурой», уверен арт-менеджер и экс-политтехнолог Марат Гельман.

По его мнению, Навальная способна выиграть выборы у любого политика в России, кроме Путина.

И какими бы хитроумными не были планы оппонентов, ее им зацепить невозможно, убежден Гельман.

Он пояснил, что репутация Навальной абсолютно не запятнана.

«Не была, не участвовала, не состояла», - объяснил Гельман ход своих рассуждений в фейсбуке.