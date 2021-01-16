В РПЦ рекомендовали отказаться от крещенских купаний в этом году

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в период коронавируса.

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе. Он добавил, что сам не планирует погружаться в прорубь в этом году.

Крещение в 2021 году состоится 19 января.

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