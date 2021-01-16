В Рязани убита главред «Рязань.Лайф»

В Рязани обнаружили мертвой главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что женщину нашли в ее квартире. На ее теле зафиксировали ножевые ранения.

По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.

Других подробностей не приводится. Расследование продолжается.

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