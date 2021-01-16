Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в Твери, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в жилом доме, расположенном на улице Большевиков. После тушения пожара спасатели обнаружили на месте происшествия тела трех мужчин и одной женщины.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Согласно предварительной версии СК, признаков насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было, причину их смерти установят судмедэксперты.

Следствие продолжается.

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