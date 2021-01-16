Депутат Госдумы поставил демократию в США в пример России

Первый зампредседателя Государственной Думы Игорь Лебедев поставил демократию в США в пример России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все государства продолжают сейчас играть в игры.

«Нам нужно отношения выстраивать со странами Запада, чтобы жить как-то дальше, а мы все ищем способы покритиковать их демократию», — отметил Лебедев.

По его мнению, в отличие от России, в Соединенных Штатах демократия есть.

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