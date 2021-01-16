Эксперт: некоторые пенсионеры смогут начать получать более 30 тыс. рублей

Глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис заявил, что пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тыс. рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в текущем месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%.

При этом Биезбардис отметил, что россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года крайне мало.

«На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян », — сказал Биезбардис.

Отмечается, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян составляет 17,5 тыс. рублей.

Размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких факторов. Для всех граждан предусмотрена фиксированная выплата.

Далее сумма определяется на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чем выше «белая» зарплата и чем дольше он работал официально, тем больше у него коэффициентов.

Кроме того, пенсию можно также повысить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию.

При выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40% больше. Если уйти на десять лет позже, то выплаты удвоятся.

Дополнительные коэффициенты будут и за социально значимую деятельность, добавил Биезбардис.

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