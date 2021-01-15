В США сочли, что штурмовавшие Конгресс хотели убить должностных лиц
Прокуратура США считает, что штурмовавшие Капитолий хотели убить выборных должностных лиц. Об этом сообщает Associated Press.
По сведениям агентства, такое утверждение содержится в ходатайстве ведомства в рамках дела жителя Аризоны Джейкоба Чансли.
По предварительной информации, именно он в день штурма Конгресса носил меховую шапку с рогами и копье.
Как отмечает AP, Чансли был задержан по обвинению в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка.
В ходатайстве прокуратуры отмечается, что есть весомые доказательства намерений протестующих убить выборных должностных лиц. В частности, это подтверждают слова и действия самого Чансли.
Там также указано, что, находясь в зале заседаний Конгресса, обвиняемый оставил записку с угрозами в адрес вице-президента США Майкла Пенса.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.
В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.
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