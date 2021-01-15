Источник: в Подмосковье задержали судью при получении взятки в 13 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова при получении взятки в 13 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, взятка была получена за обещание помощи по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Однако задержанный был отпущен из-за особого статуса.

Сейчас дело находится в областном СК России, который должен будет обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей РФ с разрешением следствию возбудить в отношении Котова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, добавил источник.

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