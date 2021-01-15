Власти Питера не будут устанавливать новые знаки у «моста глупости» после 200-го ДТП

Дорожные знаки на петербургском путепроводе №1 на Софийской улице, который называют «мостом глупости», установлены по ГОСТу, новых не планируется. Об этом сообщили «Газете.Ru» в Дирекции по организации дорожного движения города.

В пятницу, 15 января, стало известно о 200-м случае столкновения «ГАЗели» с мостом. В соцсетях петербужцы сообщают, что водители грузовых машин периодически испытывают судьбу, пытаясь проехать под низким путепроводом.

«Знаки установлены согласно ГОСТу. Если движущее транспортное средство будет придерживаться указанных габаритов, то таких транспортных происшествий не будет. Мы установили там огромное количество знаков, мост — это не елка», — ответили в дирекции.

Ранее в Смольном заявили, что не собираются реконструировать мост. По словам местных властей, на участке уже есть все условия для избежания столкновений. При этом аварии в этом месте продолжаются. В первой декаде января текущего года под мостом застряла 199-я по счету «ГАЗель».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Петербурге две машины стали жертвами «моста глупости»

— «Газель» снова застряла под мостом в Петербурге

— 200-я газель застряла под «мостом глупости» в Петербурге