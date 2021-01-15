В России выявлено еще 24 715 новых случаев коронавируса

В России выявили еще 24 715 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (5 534), Санкт-Петербурге (3 094), Московской области (1 361).

В стране за прошедший день выздоровели 27 636 пациентов, скончались 555.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 520 531 жителя России, вылечились 2 909 680 человек, умерли 64 495.

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