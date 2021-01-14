В Германии не менее 10 человек скончались после вакцинации от COVID-19

В Германии скончались не менее 10 человек, привитых от COVID-19. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство DPA, их смерть проверяют эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств им. Пауля Эрлиха.

Отмечается, что связь между смертью привитых и самой вакцинацией маловероятна. Тяжелобольные люди умерли в течение четырех дней после того, как им были сделаны прививки.

«На основании данных, которые имеются у нас в наличии, мы исходим из того, что пациенты умерли по причине их основных болезней», — говорится в сообщении.

Вакцина, которую получили погибшие, не называется.

Ранее в Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

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