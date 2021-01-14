В Сочи после дождей обвалилась дорога
Максимс Краюшкинс
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В Сочи после дождей обвалилась часть дороги к торговой базе вместе с грузовиком, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.
«Сегодня на улице Транспортной произошел обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Пострадавших нет. Жилых домов поблизости тоже. Вместе с грунтом вниз ушел грузовик данного предприятия, при этом автомобиль не пострадал, в ближайшее время его отбуксируют», — говорится в сообщении.
Отмечается, что собственники торговой базы уже заявили о готовности провести геологические исследования, после которых решится вопрос о восстановлении участка дороги.
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