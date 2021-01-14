Актер дубляжа из вирусного ролика рассказал, что не ожидал такой популярности

Актеры дубляжа, записавшие спор с навигатором в автомобиле на видео, не ожидали, что станут знаменитыми. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из героев ролика Альберт Ибрагимов.

Видео стало популярным в российском сегменте интернета. Во время ролика актеры дубляжа едут в машине, разговаривают между собой и спорят с навигатором. Пользователи сети пришли в восторг от видео: обычная поездка в автомобиле будто превратилась в сцену из фильма из-за поставленных голосов героев, которые запомнились многим зрителям по телевизионным проектам. Ролик разлетелся по разным медиа и соцсетям, в том числе TikTok и Twitter.

«Вообще не ожидали, что видео станет популярным. Сняли его под новый год: 30 или 31 декабря. После стенд-апа нашего друга Карена Арутюнова мы решили поездить по ночному городу, поговорить о делах насущных, предстоящем проекте, который готовим все вместе. Решили импровизировать, не рассчитывая вообще ни на что. Никаких подготовленных сценариев, просто разными голосами сами порадовали себе настроение. И сейчас мы пребываем немного в культурном шоке. Можно сказать, что проснулись знаменитыми в начале нового года», — рассказал Альберт.

Его голос знаком пользователям сети по программам на телеканалах НТВ, ТНТ и «Пятница». Но сейчас Альберт вместе с другими героями видео работает над их общими проектами. Один — шоу в формате стенд-ап, второй — сериал. Как уточнил актер дубляжа, внезапно возникшая популярность подтолкнула команду ускориться над созданием проектов, чтобы быстрее их выпустить.