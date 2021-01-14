В Росздравнадзоре заявили, что в России могут появиться иностранные вакцины

Иностранные вакцины от коронавируса, в том числе компании Pfizer, могут появиться в России после подтверждения их качества и официальной регистрации. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, пишет ТАСС.

«Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы», — сказала она.

Самойлова подчеркнула, что нет никаких препятствий для входа иностранных вакцин на российский рынок.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Несколько пожилых немцев заразились COVID-19 после прививки Pfizer

— В США обнаружили два новых штамма коронавируса

— Гинцбург рассказал о работе над единой вакциной от гриппа и COVID-19