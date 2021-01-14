В Москве в четверг ожидается до -12°С и метель

В Москве в четверг, 14 января, ожидается до -12°С. В небе будет облачно. Синоптики предупредили о снеге, метели, снежных заносах и гололедице, сообщает Гидрометцентр.

Согласно их данным, температура воздуха днем будет колебаться в районе -12...-10°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 12-17 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -18...-16°С. Ветер подует северный, северо-восточный 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 740 мм рт. ст., а ночью — 741 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.