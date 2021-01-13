Переодетый в Деда Мороза мужчина украл велосипед в Кирове

Переодетый в Деда Мороза мужчина украл велосипед из подъезда дома в Кирове 1 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Кировской области.

Ранее с соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения, где мужчина в костюме Деда Мороза заходит в подъезд, а затем выходит из него с велосипедом. Спускаясь по лестнице, он поскользнулся и упал, но потом поднялся и скрылся вместе с велосипедом.

По данным агентства, неизвестный украл велосипед, стоящий в подъезде. Сейчас проводятся мероприятия по установлению подозреваемого.

Отмечается, что указанное видео в дальнейшем разместила на YouTube фирма, которая оказывает услуги по установке видеокамер.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине связали Деда Мороза со сталинскими репрессиями

— Дед Мороз из пластилина: что показывали на Рождество век назад

— Дед Мороз и Снегурочка попали в ДТП в Сургуте