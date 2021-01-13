Адвокат рассказал о результатах экспертизы останков тела Картрайта

Экспертиза останков тела рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) показала, что у мужчины перед смертью был критически низкий уровень глюкозы. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит, передает РИА «Новости».

По словам правозащитника, в останках из 15 частей не было крови, в связи с чем экспертам пришлось брать на исследование стеклянное тело глаза.

«В останках также не хватает восьми внутренних органов, таких как кишечник, поджелудочная железа, печень», — рассказал Кобит.

Он добавил, что сейчас назначена еще одна комплексная экспертиза, в которой будут участвовать эксперты-токсикологи.

По словам адвоката, результаты экспертизы также дали понять, что смерть рэпера не была естественной, но наступила не от наркотиков. Также, как предположили специалисты, инъекция, следы от которой видны на ладони мужчины, была сделана не более чем за 1,5 часа до смерти.

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Его супруга заявила, что мужчина скончался от передозировки, а она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

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