Жителя Москвы приговорили к 20 годам за нападение на женщин и убийство

Жителя Москвы приговорили к 20 годам колонии за разбойное нападение на женщин и убийство одной девушки в лифте. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

Согласно информации следствия, с октября по ноябрь 2018 года Ровшан Шабанов грабил женщин, выслеживая их в безлюдных местах. Среди жертв грабежа также была несовершеннолетняя. 6 ноября 2018 года в лифте жилого дома на улице Знаменские Садки нашли мертвой женщину 1966 года рождения. Специалисты на ее теле зафиксировали не менее 12 ножевых ранений. Злоумышленника задержали 8 ноября после очередного разбойного нападения.

Суд признал виновным 29-летнего Ровшана Шабанова в совершении шести разбойных нападений на женщин и убийстве, совершенном с разбоем. Он проведет 20 лет в колонии строгого режима.

Отмечается, что Шабанов является гражданином Азербайджана.

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