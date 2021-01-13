Литва приостановила использование партии вакцины Pfizer и BioNTech

Литва приостановила использование партии вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщает министерство здравоохранения страны.

Причиной стало нарушение температурного режима хранения вакцины при транспортировке, указано в сообщении. При этом в офисе Pfizer в Литве заверили, что температурное отклонение находилось в допустимых пределах.

В ближайшее время ожидается заключение литовского Государственного агентства по контролю за лекарствами и представительства Pfizer относительно возможности дальнейшего использования этих доз вакцины, отмечает минздрав.