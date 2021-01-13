Определена причина массового отравления детей в Буйнакске

Причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Всего с 11 по 13 января в Буйнакске зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, большинство (61 случай) — это дети до 17 лет. После случившегося специалистами была взята проба водопроводной воды.

«При проведении лабораторных исследований в 1 пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных, выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным эпидрасследования, вероятной причиной отравления людей стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.

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