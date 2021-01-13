Навальный объявил о возвращении в Россию

Алексей Навальный сообщил в Instagram, что прилетит из Германии в Россию в воскресенье, 17 января.

«Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву», — написал он.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, так как ему стало плохо. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

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