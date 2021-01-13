Женщина и пять детей попали в реанимацию после пожара под Новосибирском
Бернст Ю.
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В частном жилом доме в селе Михайловка Новосибирской области произошел пожар, передает РИА «Новости» До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома: женщина 1992 года рождения и пять детей. Однако в настоящее время все они находятся в реанимации в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. К ним была направлена бригада врачей из Новосибирска. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Семеро погибших: под Тюменью сгорел дом престарелых — Восемь человек погибли при пожаре в квартире в Екатеринбурге
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома: женщина 1992 года рождения и пять детей.
Однако в настоящее время все они находятся в реанимации в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. К ним была направлена бригада врачей из Новосибирска.
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