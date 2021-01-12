Глава минздрава Украины настаивает на продлении карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов настаивает на продлении карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднованиями: с большим количеством людей в помещениях, люди ездили к родственникам. Это потенциально очень сильно повлияет на рост количества больных», — сказал Степанов.

Также министр подчеркнул, что ожидается сезонный рост заражений, который ежегодно наблюдается в январе.

По словам Степанова, продление карантина необходимо, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на здравоохранение.

На Украине коронавирусом заразились 1 160 243, выздоровели 841 666, скончались 20 915 человек. Локдаун будет действовать до 24 января.

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