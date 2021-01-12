В Подмосковье суд арестовал водителя, въехавшего в колонну военных автобусов

Красногорский городской суд Подмосковья арестовал водителя грузовика, который въехал в колонну автобусов с военными. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова, пишет РИА «Новости».

«Подозреваемому … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Петрова.

ДТП с участием пяти транспортных средств произошло 11 января днем на 28-м км трассы М-9 «Балтия». По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в колонну из четырех военных автобусов. Позже он рассказал, что перед ДТП отвлекся от дороги, потому что протирал заляпанное грязью боковое стекло.

В результате столкновения погибли четверо человек, еще 43 получили различные травмы. Сам водитель грузовика отделался несерьезными повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц». Полиция просила суд арестовать подозреваемого на два месяца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция ходатайствует об аресте водителя самосвала, врезавшегося в военную колонну

— Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье возросло до 50

— Протаранившего военные автобусы водителя привезли в суд