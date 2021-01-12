Водитель автобуса в Калининграде переключал передачи с помощью швабры

Водитель рейсового автобуса №173 в Калининграде использовал швабру, чтобы переключать передачи. В компании «Балтрансавто», обслуживающей маршрут, рассказали «Газете.Ru», что швабру пришлось применить из-за неисправности транспорта.

Об инциденте стало известно после публикации видео в сеть, где водитель использует длинную палку, похожую на швабру, чтобы переключать передачи автобуса.

В «Балтрансавто» уточнили, что после выхода автобуса в рейс возникла неисправность, поэтому водителю пришлось воспользоваться средством для уборки.

«Автобус выходил в исправном состоянии. Неисправность возникла в результате поездки. Сейчас ведется расследование по этому поводу», — рассказал «Газете.Ru» инженер по безопасности дорожного движения компании Сергей Павловский.

Ранее в УГИБДД по Калининградской области сообщили, что начали проверку после произошедшего инцидента в автобусе №173, передает РИА Новости.