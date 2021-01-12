В Афганистане задержан планировавший убить посла США террорист ИГ*

Сотрудники Национального директората безопасности Афганистана в Кабуле задержали боевика группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), планировавшего убить посла США в Кабуле, передает агентство Pajhwok со ссылкой на источник.

По его информации, террорист Абдул Вахида и трое его сообщников были захвачены в провинции Нангархар на востоке страны.

Как рассказал собеседник агентства, этот боевик готовил убийство американского посла в Кабуле, а также нескольких высокопоставленных чиновников правительства Афганистана.

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