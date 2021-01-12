Мощный взрыв произошел на химзаводе в Китае
Полина Рутковская
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Мощный взрыв произошел на химическом заводе компании Sinopec Yangzi Petrochemical в китайском городе Нанкин, сообщает Paper.
Взрыв произошел в цехе по производству стирол-бутадиенового полимера в 17.06 по пекинскому времени (12.06 мск), указано в сообщении.
В настоящее время на месте работают спасатели, данных о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.
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