Экс-министр культуры Мордовии предстанет перед судом за мошенничество

Бывший министр культуры Мордовии Анатолий Чушкин предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных чч.3,4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Отмечается, что экс-чиновник был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере 11 февраля 2020 года, 13 февраля его заключили под стражу.

По данным следствия, в 2017-2018 годах Чушкин, возглавлявший в то время министерство культуры и национальной политики Мордовии, присвоил себе около 1 млн рублей бюджетных средств под видом оказания коммерческой организацией услуг питания в рамках реализации проектов, направленных на укрепление и развитие межнационального и межконфессионального сотрудничества. На самом же деле услуги питания этой организацией не оказывались.

Кроме того, в 2018 году региональным министерством культуры были выделены республиканские бюджетные денежные средства на ремонтные работы на нескольких объектах в Саранске. В дальнейшем экс-министр со своим знакомым под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах похитил более 5 млн рублей.

Обвиняемый своей вины не признал. Уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Знакомый бывшего чиновника уже приговорен к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.