В Польше медуниверситет оштрафуют на $100 тыс. за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Варшавский медуниверситет оштрафуют почти на $100 тыс. за вакцинацию от коронавируса политиков и знаменитостей вне очереди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Польши Адама Недзельского.

Специальное расследование показало, что 200 из 450 привитых в медуниверситете были не медицинскими работниками, которых в Польше вакцинируют в первую очередь.

Помимо денежного штрафа глава Минздрава призвал ректора учебного заведения уйти в отставку. По мнению Недзельского, дальнейшее сотрудничество с нынешним руководствам Варшавского медуниверситета невозможно.

Скандал вокруг вакцинации вне очереди разгорелся в Польше в начале января. Известно, что прививки были сделаны, в частности, евродепутату Лешеку Миллеру и актрисе Кристине Янде. По их словам, им предложили якобы лишние дозы вакцины, которые в случае отказа пропадут.

Вакцинация населения началась в Польше 27 декабря.

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