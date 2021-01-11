Турция планирует открыть летний сезон-2021 раньше срока

Турция планирует открыть летний сезон в 2021 году раньше обычного — в апреле. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на местные СМИ.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что ранний старт позволит стране компенсировать потери 2020 года.

По его словам, в Турции надеются, что этот сезон будет лучше предыдущего. Эти надежды связаны с вакцинацией от COVID-19, которая уже началась во многих странах мира.

Министр отметил, что вакцинация к апрелю «достигнет определенной точки», что позволит людям с большей уверенностью планировать свои путешествия.

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