В России выявлено еще 23 315 новых случаев коронавируса

В России выявили 23 315 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (4 646), Санкт-Петербурге (3 004), Московской области (1 315).

В стране за прошедший день выздоровели 21 786 пациентов, скончались 436.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 425 269 жителей России, вылечились 2 800 675 человек, умерли 62 273.

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