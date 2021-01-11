Мэр Якутска останется в рядах городской команды после ухода с должности

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что останется в рядах городской команды. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Так, она рассказала, какую должность займет после отставки. По словам Авксентьевой, она будет на общественных началах выполнять обязанности советника будущего временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева.

Она подчеркнула, что ей важно, кто возглавит город после нее и напомнила, что прямые выбора мэра будут проходить весной текущего года. Кроме того, Авксентьева призвала жителей Якутска не оставаться в стороне от происходящих в городе процессов.

Ранее мэр объявила о досрочном сложении полномочий по болезни.

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