В России готовят новые требования к сигаретам

МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Рината Еникеева.

Согласно прорабатываемому стандарту, сигареты должны быть самозатухающими. Еникеев объяснил, что это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.

Документ может быть утвержден через два года.

По словам Еникеева, такая практика получила широкое распространение в странах Европы. Кроме того, как рассказал представитель МЧС, в СССР были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило. В настоящее же время в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит. В результате в России происходит много пожаров из-за неосторожного курения.

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