Источник: в сгоревшим здании под Тюменью, где погибли люди, работал дом престарелых

В здании в Тюменской области, где при пожаре погибли семь человек, находился частный дом престарелых. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В здании в поселке Боровский, по предварительной информации, оказывались без должных разрешительных документов услуги по круглосуточному размещению пожилых лиц», — сказал он.

По информации источника, все погибшие — «лежачие пенсионеры».

Ранее сообщалось, что в поселке Боровский Тюменского района Тюменской области загорелся частный дом. При пожаре погибли семь человек.

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