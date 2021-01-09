Названа возможная причина пожара в доме престарелых под Тюменью
Марина Львова
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Пожар в доме престарелых в Тюменской области мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС.
По его словам, пожар начался с бани, а затем перекинулся на соседние постройки. При этом источник отметил, что рассматриваются и другие версии.
Ране сообщалось, что в результате пожара в частом доме престарелых в поселке Боровском под Тюменью погибли 7 человек.
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