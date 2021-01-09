Число погибших при пожаре под Тюменью выросло до семи

В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли семь человек, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Девятого января 2021 года после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее сообщалось, что в поселке Боровский Тюменского района Тюменской области загорелся частный дом. Пожарных информировали о возгорании в 6.53 (14.53 мск). Когда специалисты прибыли на место, огонь уже охватил три постройки. Пожар локализовали к 17.42 (15.42 мск). В тушении участвовали 55 человек и 21 единица техники.

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