Вылетевший из Джакарты Boeing 737 пропал с радаров

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, направляющийся из Джакарты в Понтианак (провинция Западный Калимантан), пропал с радаров вскоре после взлета. Об этом сообщает Reuters.

По данным местных СМИ, рейс SJ182 перестал выходить на связь у побережья, к северу от индонезийской столицы.

На борту лайнера находились 59 пассажиров, в том числе шестеро детей. Отмечается, что это был самолет Boeing 737-500.

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