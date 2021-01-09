Уточнено число остающихся под лавиной людей в Норильске

Председатель правления компании, управляющей частной туристической базой комплекса «Гора Отдельная» Игорь Шаталов рассказал, сколько людей могут находиться под завалами после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске, передает ТАСС.

«Порядка 4-6 человек находятся под завалами», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека. Во время поисково-спасательной операции под снежными завалами был найден подросток, который с тяжелыми травмами был госпитализирован, а также тело 38-летней женщины. В настоящее время ведутся поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины. По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело.

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