Уточнено число остающихся под лавиной людей в Норильске

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
vk.com

Председатель правления компании, управляющей частной туристической базой комплекса «Гора Отдельная» Игорь Шаталов рассказал, сколько людей могут находиться под завалами после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске, передает ТАСС.

«Порядка 4-6 человек находятся под завалами», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека. Во время поисково-спасательной операции под снежными завалами был найден подросток, который с тяжелыми травмами был госпитализирован, а также тело 38-летней женщины. В настоящее время ведутся поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины. По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Спасатели обнаружили тело женщины на месте схода лавины в Норильске

СК завел уголовное дело после схода лавины в Норильске

Число пострадавших из-за лавины в Норильске выросло до двух