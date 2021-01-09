Спасатели обнаружили тело женщины на месте схода лавины в Норильске

Спасатели нашли тело женщины, которая погибла под снежной лавиной на горнолыжной базе в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«В 03:22 мск обнаружена пострадавшая женщина без признаков жизни», — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Как рассказал агентству волонтер Максим Инихов, участвующий в поисковых работах, под лавиной по-прежнему находятся супруг погибшей Влад Попов и их полуторагодовалый сын.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека, которые затем были спасены.

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