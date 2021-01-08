Членов семьи, попавшей под лавину в Норильске, нашли живыми

Семью из четырех человек нашли живыми после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Нашли семью из четырех человек. Люди живы, их жизни ничто не угрожает. В данный момент их осматривают медики», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека, включая двоих детей.

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