Снежная лавина накрыла курорт под Красноярском
Максимс Краюшкинс
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На горнолыжном курорте под Красноярском снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.
«В Норильске в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошёл сход снежной массы, засыпало 4 домика. В одном из домов возможно нахождение четверых человек, в том числе 2 детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что объем сошедшей лавины пока неизвестен, к месту происшествия направлены экстренные службы.
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